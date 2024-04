Impossibile non concedere l’autorizzazione

(Di sabato 6 aprile 2024) Una antenna di telefonia mobile sarà presto attiva anche ad Ameglia. Sono iniziate le operazioni di cantiere in via Crociata che porteranno all’installazione dell’infrastruttura da parte perdi Inwitt, compagnia che opera per i gestori Tim e Vodafone. La pratica è stata presentata agli uffici comunali mesi fa ed è stata esaminata sulla base del regolamento antenne e di tutti gli altri vincoli presenti sul territorio, in particolare paesaggistico e idrogeologico. L’area scelta da Inwitt non è sottoposta ad alcun vincolo tale da poter porre un rifiuto nonostante qualche malcontento dei residenti. "In questi mesi – ha spiegato l’assessore Nicolas Cervia – abbiamo chiesto alla società di valutare siti alternativi, ad esempio in corrispondenza di pali già presenti o altri terreni di proprietà comunale. Le interlocuzioni purtroppo hanno sempre avuto esito negativo, visto il costante veto ...

