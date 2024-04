Immobile | «Stagione devastante!» Poi parla del futuro

(Di sabato 6 aprile 2024)è tra i calciatori che nelle ultime settimane è stato anche accostato a mercato dell’Inter per quanto riguarda la prossima, avendo già lavorato e vinto con Simone Inzaghi in panchina. Della suae del suone hato l’attaccante biancoceleste proprio dopo il derby perso contro la Roma, in un’intervista su DAZN.INCERTO – Cirocommenta così la suae chiarisce sul: «È ovvio che unacosì abbatte anche persone positive come me. Tra infortuni, gol sbagliati e prestazioni deludenti, essendo io molto auto critico, è stata ed èdal punto di vista emotivo. Allo stesso tempo bisogna anche essere lucidi e mettere a fuoco come ...

Derby, Focolari: "Lazio prigioniera dei tanti errori di Tudor, ecco perché" - Lazio, Immobile: “Non facile affrontare una Stagione così, anche gli infortuni hanno inciso”. E sul futuro… ...informazione

Immobile punge la Roma: "Chi esulta con stile e chi no. Stagione devastante" - La Lazio perde anche il derby (ha vinto la Roma 1-0, gol di Mancini) e per il capitano biancoceleste Ciro Immobile è un'altra serata amara ... Sono abituato a pensare in positivo, ma questa Stagione ...areanapoli

Lazio, Immobile: "Per me una Stagione devastante. Sul mio futuro..." - Le parole di Ciro Immobile dopo il derby Roma-Lazio Costretto a uscire all'intervallo del derby per un infortunio, un deluso Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 1-0 con ...gianlucadimarzio