Immobile incenerisce in tv l’esultanza di Mancini | “C’è chi lo fa con stile | chi meno”

(Di sabato 6 aprile 2024) L'attaccante della Lazio non fa nomi ma, quando gli viene chiesto cosa è successo in quel finale nervoso, chiarisce: "Ho visto un po' di caos... cose da derby". Poi censura il difensore della Roma che ha sventolato una bandiera laziale raffigurante un topo.

