Imbocca la statale contromano | devastante incidente frontale tra due auto

(Di sabato 6 aprile 2024) Pubblicato il 6 Aprile, 2024 Si allunga la scia di sangue sulle strade italiane, dove si stanno verificando una serie di incidenti mortali provocati da distrazione, eccesso di velocità, uso dei cellulari e abuso di alcol. Pochi giorni fa 5 giovanissime ragazze sono state coinvolte in una Mottola, provincia di Taranto, dove una minorenne ha purtroppo perso la vita. Altrettantol’di una Ferrari in provincia di Vercelli che si è schiantata a 200 km/h, provocando la morte del dj Hysni Questaj e della giovane modella ucraina Anna Kraevskaya. Purtroppo c’è da segnalare l’ennesimomortale sulla strade italiane che si è verificato ieri sera verso le 21:30 sulla131, vicino lo svincolo di Mogoro, in provincia di Oristano. In un violentissimo ...

