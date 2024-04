Ilaria Salis nei guai? Spuntano due possibili prove

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 6 aprile 2024) Continua a tenere banco il caso di, l’attivista di estrema sinistra in carcere in Ungheria con l’accusa di tentata lesione – con pericolo di vita – e associazione a un’organizzazione criminale. Pochi giorni fa il tribunale di Budapest ha negato gli arresti domiciliari alla maestra lombarda, scatenando la vibrante reazione del padre, tale da indispettire l’esecutivo ungherese. Ma c’è di più, molto di più, una novità che potrebbe non sorridere alla causa della trentanovenne. Secondo quanto riportato da Open, ci sono dueche confermerebbero la tesi dell’accusa.sarebbe coinvolta in due aggressioni avvenute a Budapest nel febbraio del 2023: quella avvenuta in piazza Gazdagreti e quella in via Bank contro l’attivista di estrema destra Laszlo Dudog. ...