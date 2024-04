Ilaria Salis | il governo ungherese bacchetta il padre

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di sabato 6 aprile 2024) Le accuse contro, che includevano il reato di lesioni personali e l’appartenenza all’organizzazione antifascista Hammerbande, hanno generato un vivace dibattito in Ungheria, tra ildi destra e le opposizioni. Al contrario, in Italia le motivazioni del suo arresto sono finite in secondo piano, a causa del trattamento ricevuto in tribunale, dove la donna L'articolo proviene da Il Difforme.