Ilaria Salis | certa destra gioisce a vederla in catene Non è stato così per i loro condannati

(Di sabato 6 aprile 2024) di Leonardo Botta Fiumi di bava si secernono in questi giorni in Italia da chi gode come un riccio alla vista di“ospite” delle carceri ungheresi e incatenata con ceppi e manette mentre viene tradotta in tribunale con l’accusa di aver pe, insieme con altri attivisti (o estremisti, fate voi) di sinistra, alcuni antagonisti di. Ad accusare la maestra lombarda sarebbero alcuni video in cui vengono ripresi scontri tra manifestanti, oltre a un manganello rinvenuto nel suo zaino (il cui possesso èun po’ goffamente giustificato dall’interessata con esigenze di “difesa personale”); elementi rispetto ai quali occorrerebbe attendere l’esito del processo per riscontrare eventuali sue responsabilità. Invece pare che, in questo caso, politici, media e supporter di ...