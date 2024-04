Il tecnico | Siamo rimasti in contatto solo 15 minuti Continuo ad avere fiducia per i play-in» Banchi ammette le difficoltà | Ma ora dobbiamo ribellarci»

(Di sabato 6 aprile 2024) Amareggiato e deluso, Lucaanalizza la sconfitta contro Milano, sottolineando come la squadra abbia bisogno di ritrovare la. "E’ stata una partita dura – spiega –. Loro sono in un buon momento e hanno usato tutta la loro aggressività e la loro fisicità. Onestamente noi abbiamo risposto a questa energianei primi 15’, sebbene le percentuali non siano state quelle che ci aspettavamo eravamo comunque in partita. Purtroppo abbiamo persoa fine primo tempo, e nel secondoandati sotto e diventa poi difficile recuperare uno svantaggio di quel tipo. Adesso, però,fare una cosa sola: rispondere di squadra a questo momento die continuare a lavorare. Vogliamo approcciare i-in con ...

In SerieA in pieno week end di partite l’argomento to che tiene banco è quello arbitrale. Dopo il caos sollevato dalla direzione di gara di Di Bello in. Lazio -Milan che gli è valso un mese di ... (ilnapolista)

Pistoia fa un bello scherzo alla Virtus e la batte. Vittoria meritata per la formazione toscana frutto di un quarto parziale in cui Pistoia è cresciuta e ha corso, mentre la Virtus ha faticato ... (sport.quotidiano)

Milan, addio Pioli: spunta un nome a sorpresa per la panchina - Il Milan potrebbe salutare Stefano Pioli a fine stagione: possibile virata su un nome a sorpresa accostato già nei scorsi mesi ...milanlive

Salernitana, Candreva: "Non Siamo all'altezza della A. Le altre vanno piano, noi in retromarcia" - Salernitana, Candreva: 'Non Siamo all'altezza della A. Le altre vanno piano, noi in retromarcia' Intervenuto ai microfoni di DAZN nel postpartita di Salernitana-Sassuolo, il capitano granata Antonio C ...informazione

Calcio Indomita Pomezia, le parole del tecnico Leonardo Aiello - Il tecnico dell'Indomita Pomezia, Leonardo Aiello, ha commentato attraverso la pagina Facebook del club il successo per 3 a 0 ai danni del Colonna di ...ilclandestinogiornalealiasera