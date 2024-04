Il sogno dell’uguaglianza dei blue jeans e il modo in cui hanno cambiato la storia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 6 aprile 2024) Ladeiin Italia significa e rappresenta molte cose: parla del secondo dopoguerra, di pace e libertà, dei riferimenti culturali, visivi, artistici, musicali, cinematografici che provenivano dal mondo anglosassone e soprattutto americano. Un vero e proprio life style nuovo di zecca importato qui. E in un certo senso sempiterno. Al MUDEC di Milano, in occasione della settimana del design, chi se non Levi’s poteva presentare un percorso espositivo di capi d’archivio, intitolato Icons, innovations and Firsts? Servirebbe, forse, al giorno d’oggi, ripercorrere ladell’indumento più indossato al mondo il quale, proprio perché così trasversale, corre il rischio di essere frainteso, come accade ad Einstein nel mondo della fisica quantistica, a Verga in ambito letterario, a Sergio Leone per il cinema. ...