Il sindaco sul caso scuole Besta | “Vedrò i manifestanti | abbassiamo i toni”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 aprile 2024) Bologna, 6 aprile 2024 – Matteo Lepore, nella giornata di presentazione dei candidati sindaci Pd e della conferenza programmatica in vista delle amministrative di giugno, torna sul tema delle. Ildi Bologna Matteo Lepore (a sinistra) interviene sulUn tema su cui si è esacerbato lo scontro al parco Don Bosco di via Serena a seguito dell'arresto di un giovane 19enne, tra attacchi ai giornalisti e botta e risposta politici. Ilribadisce la volontà di dialogare con il comitato delle, dopo che ieri è saltato il summit: "Incontrerò i. Ora basta strumentalizzazioni politiche”. Video del presidio fuori dal tribunale di Bologna per le...