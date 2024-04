Il silenzio su Samara | la ragazza francese mandata in coma perché senza velo

(Di sabato 6 aprile 2024) “Le donne sono oppresse in Afghanistan, in Iran, in Mali e… nelle banlieue francesi”, aveva detto da Cannes l’attrice iraniana Zahra Amir Ebrahimi. E i conformisti con i lustrini del red carpet dev... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Samara Tramontana: "La mia festa non è finita". Un podcast per combattere l'odio online - La rivincita sugli hater di Samara, travolta a 18 anni dalla shitstorm sccatenata da una sua ex collega. Ecco come ne è uscita, e come ha messo la sua ...laprovinciapavese.gelocal