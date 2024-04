Il risparmio fra produzione e burocrazia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) Riccardi In Europa siamo tra le prime potenze manufatturiere. Tuttavia la nostra gente mantiene l’usanza contadina di mettere fieno in cascina. Con sacrifici. Ilprivato, dati al settembre 2023, ammonta a 5.216 mld. di euro, quasi il doppio del debito pubblico pari a 2.855 mld. di €. Primato che, non solo non ci viene invidiato, ma procura allo Stivale molti malevoli e non meritati “distingui” da parte dei partners europei. Le nuove emissioni peraltro, sono rapidamente collocate con domande superiori all’offerta. Va comunque sottolineato il fatto, poco concreto, che molto del flusso creato dal tesoretto italiano finisca a sostegno di aziende estere anziché nostrane. Da noi buona parte dell’ industria delè in mani a capitale straniero. Poi alti sono i depositi bancari, per anni infruttiferi, ed almeno il 50% dei titoli di debito ...