Il programma Il match Palmense-Appignanese mette in palio punti salvezza

(Di sabato 6 aprile 2024) Si torna a giocare nei campionati regionali dopo la sosta per le festività pasquali e per il Torneo delle Regioni. Oggi si va in campo in Promozione e Prima categoria, domani in Eccellenza. Eccellenza. Domani. alle 16 la 12ª giornata di ritorno: Castelfidardo-Maceratese: Pigliacampo di Pesaro; Jesina-Osimana: El Mouhsini di Pesaro; K Sport Montecchio Gallo-Azzurra Colli: Animento di Macerata; Montegranaro-Montegiorgio: Latuga di Pesaro; Montefano-Urbino: Ambrosino di Nola; Monturano-Campiglione Chiesanuova: Cacchiarelli di San Benedetto; Sangiustese-Urbania: Cocci di Ascoli; Tolentino-Civitanovese: Polizzotto di Palermo. Classifica. Montefano 48; Civitanovese 47; Chiesanuova 45; Urbino 44; Castelfidardo 42; K Sport Montecchio Gallo, Maceratese, Montegranaro 39; Osimana 37; Urbania 35; Tolentino 33; Jesina 27; Sangiustese 21; Montegiorgio, Monturano Campiglione 19; Azzurra Colli ...

