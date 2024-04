Il professor Cassese critica i capricci dei magistrati | “I test? Sono una garanzia di equlibrio”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 6 aprile 2024) La giustizia è un servizio reso dallo Stato alla società. Più accurata è la selezione digiudicanti e didell’accusa, meglio si serve la società”. Lo dice in un’intervista al ‘Messaggero’ l’ex giudice della Consulta Sabinocommentando la riforma della giustizia avviata dal ministro Nordio. ‘‘Non c’è bisogno di molta dottrina per capire che chi opera giudicando altre persone, in un conflitto, qualunque esso sia, o tra due condòmini, o tra una persona accusata di aver commesso un crimine e la poà punitiva dello Stato, deve dar prova, ben più di altri funzionari pubblici, di equilibrio, distacco, imparzialità”.e iai giudici: “Unaper la categoria” Perbisogna insistere ”sulla necessità di ...