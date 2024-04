Il problema dei 3 corpi | solo la scienza ci salverà | la serie Netflix contro ogni negazionismo

(Di sabato 6 aprile 2024) Ildei 3è una riflessione sul potere salvifico della conoscenza in senso pragmatico e teorico nell'opera di Cixin Liu, unico strumento per evolvere e migliorare, confrontarsi e capire. Il discorso ha radici profonde nel genere fantascientifico, da Isaac Asimov a J.G. Ballard fino a Dan Simmons e Philip K. Dick, ma è nel modo stesso di centrare il concetto e renderlo direttamente diegetico al senso della narrazione che Cixin Liu ha saputo rinnovare la sci-fi letteraria. Stiamo parlando dell'essenziale importanza del Sapere all'interno degli intrecci e dei meccanismi del racconto di uno scritto sci-fi. Il Sapere è poi un termine estremamente generico, e per chi sfrutta la cultura e la conoscenza umana nella sua totalità - pensiamo al Ciclo della Fondazione -, c'è chi consacra il valore del …

Fitto: «Zes unica e Pnrr grandi impulsi per l'economia del Sud» - Fitto: «Oggi il tema del sostegno all'economia del Sud è fondamentale e l'obiettivo della Zes è essere un luogo di attrazione di investimenti» ...quotidianodelsud

Voltino di Mezzanego verso la demolizione: c’è il sì della sovrintendenza - I lavori in autunno per non paralizzare il traffico della statale. Il sindaco: “Si potrebbe realizzare una struttura simbolica” ...ilsecoloxix

Sonia Bruganelli: «Quando mi sono lasciata con Paolo Bonolis molte sue "amiche" si sono fatte vive. Tra donne non c'è solidarietà» - Dal Grande Fratello Vip a L'Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli torna a sedersi in studio, torna in televisione come opinionista di un reality. Un ruolo che le ...ilmessaggero