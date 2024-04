Il Primo Dirigente Dr Michele Viola è il nuovo Capo di Gabinetto della Questura di Taranto

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 6 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoIlDr., nato a Reggio Calabria nel 1972, si è laureato in giurisprudenza nel 1997, consegua una seconda laurea in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni nel 2005 e l’idoneità all’esercizioLibera Professione Forense nel 2000. Nel marzo del 2000 frequenta il 91° corso di formazione per FunzionariPolizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia. Il suoincarico risale al 2001 pressodi Biella come Funzionario Addetto alla Divisione Polizia Anti Crimine, per poi diventareD.I.G.O.S. e Responsabile del Servizio Polizia di Frontiera e per un periodo svolge anche l’incarico di Reggente...