Il Presidente Fontana visita Edenlandia | Vorzillo ringrazia | “Spronati a fare sempre meglio”

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di sabato 6 aprile 2024) Lorenzodella Camera dei Deputati nella XIX legislatura della Repubblica, questa mattina si è presentato a sorpresa nel parco di divertimenti partenopeo. Il patron di: “Grazie” Unaa sorpresa nel parco di divertimenti più conosciuto di Napoli da parte deldella Camera dei Deputati. Lorenzosi è presentato questa mattina incomplimentandosi per le attività e per quanto messo in campo dal Parco. «Unaa sorpresa e per questo ancora più gradita quella deldella Camera dei Deputati Lorenzo– afferma Gianluca, patron di– I suoi complimenti per ...