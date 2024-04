Il presidente della Federbasket Petrucci vittima di incidente stradale CorSera

(Di sabato 6 aprile 2024) “Il, Gianni, è rimastodi una Roma mentre viaggiava assieme alla moglie. Le sue condizioni sarebbero serie“. Lo comunica il CorriereSera. Secondo una prima ricostruzione, ilè finito con la macchina in una scarpata mentre stava andando a Valmontone. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’. In questo momento si trova all’ospedale San Camillo di Roma, dove lo starebbero sottoponendo a una serie di esami, anche alla testa. La moglie ricoverata all’ospedale di Tor Vergata per delle contusioni. Ilè stato anche alla guida ...

