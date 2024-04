(Di sabato 6 aprile 2024) Alla ricerca della felicità, chechiave filangieriana costituisce il fine ultimo di ogni buon governo, punta il nuovo(a vent’anni dall’ultimo, approvato nel 2004) che l’amministrazione Del Ghingaro ha affidato allo studio dell’architetto Stefano Boeri. I macro obiettivi "Il concetto di felicità non è filosofico – ha detto il sindaco Giorgio Del Ghingaro, durante la presentazione del percorso partecipativo che accompagnerà la stesura del–. Ma un concetto concreto, che si può sviluppare attraverso lo studio delle esigenze e di pari passo al tema dell’innovazione e della sostenibilità". Sono dunque questi, innovazione, sostenibilità e felicità, i macro obiettivi a cui aspira il nuovo. "Vogliamo che questo strumento abbia un sviluppo innovativo per poter ...

L’amministrazione comunale di Massa rimette mano al Piano strutturale, ormai datato 2010, intanto per adeguarlo e conformarlo alle normative superiori ossia il Piano di indirizzo territoriale ... (lanazione)

Nell’ultima seduta del consiglio comunale è stata Approvata la delibera di avvio del procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale e del Piano operativo. Parte dunque il percorso per ... (lanazione)

" piano strutturale : lo statuto del territorio ": è questo il titolo dell’ Incontro pubblico in programma giovedì 11 aprile, alle 15.30, nella sala del consiglio comunale. Lo strumento urbanistico in ... (lanazione)

Il piano strutturale. Nella città del futuro un centro congressi e aree verdi integrate - Il sindaco anticipa gli obiettivi: "Innovazione, sostenibilità e ricerca della felicità" "Nessuna cementificazione, ad eccezione di un nuovo polo culturale a Bicchio".lanazione

Sanità: 13,2 milioni di euro per 160mila prestazioni in più - misure che puntano a ridurre la pressione sulle strutture ospedaliere e a rendere la sanità sempre più vicina ai cittadini, poi ha sottolineato l'impegno della Regione per superare la carenza di ...ansa

Servizi idrici e buone pratiche - Con il piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore è stato avviato un processo di riforma della gestione del servizio idrico integrato affidandosi a gestioni commissa ...milanofinanza