Il Paradiso delle Signore | spoiler | Vittorio e Marta si baciano

(Di sabato 6 aprile 2024) Colpo di scena in arrivo al. Stando aglidella soap opera di Rai1, infatti, dopo settimane di vicinanza, traGuarnieri eConti scatterà il bacio. Ricordiamo che il direttore del grande magazzino milanese, dopo essere riuscito finalmente ad archiviare il suo sfortunato matrimonio con la figlia di Umberto, si è innamorato perdutamente di Matilde Frigerio e i due hanno intrapreso una relazione d'amore, nonostante la donna fosse sposata con Tancredi di Sant'Erasmo. In seguito, però, quandoha lasciato l'America per trasferirsi nuovamente a Milano, Conti è andato in crisi. I due ex coniugi, giorno dopo giorno, hanno ritrovato l'antica complicità, provocando la gelosia di Matilde. Poco dopo, inoltre,...