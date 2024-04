Il paradiso degli orchi Una mostra-choc per aprire gli occhi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) Lei si chiama Alice ed è un’agente della polizia postale di Milano. Tutto è cominciato – racconta la sua voce registrata – da una segnalazione, c’era un gruppo su Telegram su cui indagare. Entrandoci, si sono spalancate le porte dell’inferno. Parte così lafotografica “SUPEREROI: IL WEB NERO”, organizzata dal Centro Operativo Sicurezza Cibernetica Polizia Postale Lombardia e volta alla sensibilizzazione contro la pedopornografia, l’abuso e l’adescamento online dei minori. In programma in questi giorni alla Villa Reale di Monza. Da ieri al 7 aprile (orari: oggi e domani dalle 10.30 alle 18.30). Agenti sotto copertura si sono dovuti fingere per mesi pedofili per entrare in contatto con un mondo di insospettabili, anche brianzoli (ricercatori universitari, operai, pensionati, persino un vigile urbano) e hanno individuato 150 gruppi che chattavano ...