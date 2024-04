“Il nuovo presidente del Napoli è in casa” | l’annuncio sorprende tutti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 6 aprile 2024) Annuncio shock, apertura dell’ex procuratore ad una nuova presidenza per il: la nuova possibile soluzione è già inQuella che sta vivendo ilè forse una delle peggiori stagioni dell’intera gestione De Laurentiis. La presidenza del patron azzurro ha riportato in città uno scudetto atteso da oltre trent’anni. Tuttavia le soluzioni adottate dopo il trionfo dello scorso anno non hanno portato i risultati sperati. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta ilha di fatto detto addio alle possibilità di accedere alla prossima Champions League (a meno di imprese clamorose, ndr), obiettivo stagionale prefissato in estate. Una perdita importante anche dal punto di vista economico, e non solo calcistico, che certifica le cattive scelte attuate durante lo scorso mercato estivo., ...