Il noleggio a lungo termine? Meglio se con auto made in Italy Parola di Ayvens

(Di sabato 6 aprile 2024) Prima gli italiani. Anzi: per il momento solo gli italiani. Ilproposto da, attiva ufficialmente da qualche giorno nel Belpaese con questa denominazione, dovrebbe piacere al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e forse anche allo stesso Governo. In Italia la proposta della società – un colosso planetario attivo in 42 paesi con una flotta di 3,4 milioni die veicoli commerciali leggeri – è articolata esclusivamente su macchine fabbricate negli stabilimenti nazionali e pertanto esclusivamente del gruppo Stellantis. Vale a dire, LCV a parte che vengono fabbricati ad Atessa, in Abruzzo, modelli come le Jeep americane Renegade e Compass e la Fiat 500X, tutte ibride e assemblate a Melfi, in Basilicata, la declinazione elettrica della 500 (a Mirafiori, a Torino), oltre all’intera gamma Alfa Romeo. ...

