Il New York College diventa la prima università con un computer quantistico IBM nel campus “scientificamente utile”

(Di sabato 6 aprile 2024) Il Newinaugura unIBM sulIl Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) di Troy, Newlaad ospitare unIBM System One sul, utilizzabile per la ricerca scientifica. Un nuovo strumento scientifico all’avanguardia Ilè dotato di un processore chiamato “Eagle” con 127 bit quantistici (qubit), progettato per affrontare problemi complessi che sarebbero difficili da risolvere utilizzando i supertradizionali. Un passo avanti nelle scoperte scientifiche Il personale e gli studenti dell’RPI potranno utilizzare questo ...

terremoti nel nord-est : New York coinvolta Due terremoti , di magnitudo rispettivamente 4.8 e 3.8, hanno colpito il nord-est degli Stati Uniti, interessando anche l’area di New York venerdì scorso, ... (newsnosh)

durante il Terremoto di magnitudo 4.8 con epicentro in New Jersey e avvertito anche a New York , l'EarthCam ha ripreso alcuni monumenti trema re. Tra questi, anche l'iconica statua della Libertà , il ... (fanpage)

Boston vince ancora, Milwaukee ko contro i Raptors - NEW York (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Programma ricco in Nba. Nella notte italiana ben 12 gare tra conferme e passi falsi sorprendenti, se non preoccupanti.italpress

Terremoto a New York, il video della statua della Libertà che trema durante il sisma - Durante il terremoto di magnitudo 4.8 con epicentro in New Jersey e avvertito anche a New York, l'EarthCam ha ripreso alcuni monumenti tremare ...fanpage

Un tribunale di New York ha condannato per frode il fondatore di TerraUSD, una criptovaluta che perse tutto il suo valore nel 2022 - Venerdì un tribunale di New York ha dichiarato colpevole di frode Do Kwon, fondatore della piattaforma di criptovalute Terraform Labs e della criptovaluta TerraUSD, una valuta nota come “stablecoin” e ...ilpost