Il Milan fa gol con Almqvist a terra | reazione segnata di Sticchi Damiani in tribuna Poi se ne va

(Di sabato 6 aprile 2024)applaude con ironia la scelta dell'arbitro di non fermare il gioco con cone lascia San Siro in anticipo: Lecce furioso per le decisioni del direttore di gara.

terzo gol del Milan a 'San Siro' contro il Lecce! Assist geniale di Yacine Adli e Rafa el Leao a tu per tu con Wladimiro Falcone va in rete (pianetamilan)

Milan-Lecce , una partita carica di polemiche da parte della squadra ospite. Non solo per la contestata espulsione di Nikola Krstovic al 45`... (calciomercato)

Milan Lecce, Massimi al centro delle polemiche: Marelli fa chiarezza - Infatti, al club di Milano è bastato un tempo per mettere le cose in chiaro, rifilando alla squadra di Luca Gotti due gol, messi a segno da Christian Pulisic e Olivier Giroud. Il Milan di mister ...spaziomilan

Milan, ghiaccio per Giroud in panchina: il motivo e le condizioni in vista della Roma - Una prestazione da incorniciare per Olivier Giroud: il numero 9 rossonero ha siglato il gol del 2-0 nella sfida, valida per la 31esima giornata di Serie A, che.calciomercato

Leao segna, Almqvist è a terra e la dirigenza del Lecce applaude: l'accaduto - Minuti movimentati a San Siro. Dopo l' espulsione di Nikola Krstovic sul finire del primo tempo, il Lecce rescrimina anche per la terza rete segnata dal Milan. Il gol di Rafael Leao, infatti, è stato ...gianlucadimarzio