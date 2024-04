Il Lecce alla Scala del calcio per portare a casa punti pesanti. Servirà l'impresa contro il Milan di Pioli, ma con Gotti in panchina i giallorossi hanno ottenuto quattro punti in due... (quotidianodipuglia)

Il Milan dilaga contro il Lecce, finisce 3-0 a San Siro: salentini in dieci per metà partita - Il Milan non si ferma più e consolida ulteriormente la seconda posizione in classifica. Grande prova offerta dagli uomini di Pioli che dilagano 3-0 contro il Lecce a San Siro. Salentini in dieci per ...fanpage

Milan-Lecce 3-0, diretta: dilaga il Milan, giallorossi furiosi con l'arbitro - 20' Al tiro Theo Hernandez, traversa. 17' Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani lascia San Siro. 13' Il Var conferma la rete del Milan. Proteste del Lecce. Il calcio di rigore sembrava ...quotidianodipuglia

Il Milan corsaro: 4 a 1 sul Como Women - Il Como Women sconfitto in casa dal Milan con un perentorio 4 a 1, dopo un primo tempo concluso in parità sull'1 a 1 ...primacomo