Il Milan di Pioli rifila tre reti al Lecce e blinda il secondo posto

(Di sabato 6 aprile 2024) Unin splendida formatrealil. La squadra di mistersfoggia un’ottima prestazione con tris firmato da Pulisic, Giroud e Leao. A novembre, proprio contro il, ilandò in vantaggio di duee poi subì la rimonta, ma stavolta ha gestito la gara con serenità, aiutata dal rosso di Krstovic a fine prima frazione di gioco. Quinta vittoria di fila (settima in totale) per i rossoneri, che confermano il grande momento di forma e si avviano al meglio verso l’incrocio di Europa League con la Roma.