Il Milan consolida il secondo posto con il 3-0 al Lecce ma Pioli è a fine ciclo

(Di sabato 6 aprile 2024) A San Siro è un monologo delcontro il. A San Siro finisce 3-0. I salentini in 10 uomini dalladel primo tempo per l’espulsione di Krstovi?. Non c’è stata praticamente partita. Pulisic segna il gol del vantaggio con un gran sinistro dal limite dell’area al 6?. Giroud raddoppia al 20? spizzando di testa dopo un corner . Neltempo completa l’opera Leao su assist di Adli al 57”. Settima vittoria consecutiva diin tutte le competizioni, ma l’allenatore sembra a. Il monologo delQualche polemica per la gestione della partita da parte dell’arbitro Massimi. Il terzo gol viziato da un presunto fallo in area di rigore su Almqvist che poi ha subito anche un colpo alla testa da Theo Hernandez. Massimi però non ha ...

Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: Definida la primera plaza –es cuestión de tiempo que el Inter levante el ... (justcalcio)

Netto 3-0 del Milan al Lecce: rossoneri sempre più soli al secondo posto - I rossoneri piegano il Lecce a San Siro e consolidano la seconda posizione in classifica. Vantaggio Milan dopo soli 6 minuti con Christian Pulišic. L’americano appoggia in rete un cross basso fornito ...sportpaper

Il Milan dilaga contro il Lecce, finisce 3-0 a San Siro: salentini in dieci per metà partita - Il Milan non si ferma più e consolida ulteriormente la seconda posizione in classifica. Grande prova offerta dagli uomini di Pioli che dilagano 3-0 contro il Lecce a San Siro. Salentini in dieci per ...fanpage

Buongiorno 'si mette' sul mercato e Cairo fa il nuovo prezzo: la verità su Inter e Milan - Alessandro Buongiorno ed il Torino, una storia d`amore giunta al suo diciassettesimo anno e che appare più solida che mai, come farebbe immaginare il lungo prolungamento.calciomercato