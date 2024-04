Il Milan batte il Lecce | l’Inter non può vincere lo Scudetto prima del derby

(Di sabato 6 aprile 2024) Ilvince e convince. E consegna un cronoprogramma più chiaro per i pianidel. A San Siro la squadra rossonera di Stefano Pioli ha battuto 3-0 il, salendo a quota 68 punti in classifica, ad undici lunghezze dai nerazzurri primi della classe che lunedì sera avranno la possibilità di ristabilire il +14 sul campo dell’Udinese. Intanto, però, ci sono due piccoli verdetti. Il primo è legato al rendimento della squadra di Pioli, che sembra essere tornata nella miglior condizione possibile in vista dell’andata dei quarti di Europa League contro la Roma di De Rossi. La formazione rossonera ha vinto le ultime sette partite tra tutte le competizioni e tiene il passo deldi Ancelotti dell’aprile-settembre 2006 (nove in quel caso). Il calendario ora prevede il doppio confronto ...

