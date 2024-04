Il mercante di maschere | Uno strumento visionario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) "La maschera? Unodi trasformazione per eccellenza nella storia dell’uomo". Parola di Duccio Barlucchi, teatrante e ’mascheraio’, "nato come attore che poi incontra la maschera e se ne è innamorato". Il 12 aprile (ore 21,30) Barlucchi sarà a Firenze, al ridotto del Teatro Puccini, con lo spettacolo del Teatro d’Almaviva (di cui è fondatore e direttore artistico) dal titolo "Ildi". Uno one-man-show di continuo e magico trasformismo, dove Barlucchi è autore dei testi e delle 18che porta in scena. Inoltre dal 10 al 24 aprile, nel foyer del teatro, si terrà un’esposizione con le opere d’arte realizzate da Barlucchi nell’arco di oltre quarant’anni. Barlucchi, quando è avvenuto l’incontro con la maschera? "Nel 1978, avevo vent’anni ed ero un giovane ...