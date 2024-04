Il Matrimonio dei Sensi a Milano festeggia i 25 anni con le Maison internazionali

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 6 aprile 2024) Venticinquedi haute couture bridal e non solo, ma non sentirli. Dal 5 al 7 aprile 2024, nei giorni della bridal fashion week, andrà in scena “Ildei” che mostrerà presso il Grand Hotel et de Milan, in via Manzoni 29, le nuove collezioni sposa e sposo 2025 di importanti atelier dell’haute couture italiani e. L’evento svelerà le tendenze del settore bridal al grande pubblico. Una suggestiva creazione di Peter Langner, Courtesy of Press Office Ildei, la manifestazione dedicata al wedding Quest’anno l’evento, fondato da Gabriella Giamminola con il noto fotografo Fabrizio Ferri,appunto venticinquedi attività e per l’occasione Elisabetta Delogu, Peter Langner, Poesie Sposa e Sartoria ...