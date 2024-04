Il Marchese – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 6 aprile 2024) IlVia di Ripetta, 162 – 00186Telefono: 06/90218872 Sito Internet: www.il.it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 10/16€, primi 15/22€, secondi 22/30€, dolci 9€ Chiusura: mai OFFERTA Torna in guida dopo un paio di anni di assenza questo ristorante / cocktail bar ubicato a poche decine di metri dall’Ara Pacis. Il nome è dichiaratamente ispirato aldel Grillo e il tentativo di far coesistere le due anime interpretate da Alberto Sordi nel capolavoro di Monicelli, quella popolare del carbonaro (osteria) e quella raffinata del nobile (amaro bar), a nostro avviso è riuscita. Il menù prevede i grandi classici della cucinana fra i primi, senza disdegnare alcune rivisitazioni negli antipasti e nei secondi, per un ...