Il lungo inverno demografico dei Paesi baltici

(Di sabato 6 aprile 2024) Nel cuore della Lettonia, a Riga, si può incontrare una folla di turisti che visitano la capitale per motivi diversi. Qui, gli appassionati di storia che passeggiano per le vie della Città Vecchia la mattina presto si incrociano con i fan della musica techno che escono da uno dei tanti locali underground della città. Ci sono amanti di gastronomia, cultori del trekking e intenditori di art noveau. E poi, la capitale è meta da non perdere per gli «Urbex», cioè per chi ama visitare edifici e città abbandonati. Certo, suona un po’ paradossale: una città tanto turistica e che ospita le università più rinomate del Paese che diventa una tappa immancabile per chi è in cerca di quartieri deserti. Ma la città, come tutto il resto della Lettonia, sta affrontando un grave spopolamento, che tra le tante conseguenze ha quella di lasciare vuoti palazzi residenziali, ville d’epoca e uffici di ogni ...