Il governo Meloni è riuscito a vincere l’euroscetticismo degli elettori | sondaggio Piepoli

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 6 aprile 2024) Ilanche nell’impresa di far cambiare idea a moltisulla percezione dell’Europa. E’ ilad avere posto vari questiti tra cui: quanta fiducia ha nell’Europa? Il campione consultato ha risposto così: ha molta fiducia il 25%, il 51%ha abbastanza fiducia. In totale, il 76 per centoitaliani nutre fiducia. Entrando nello specifico, l’81 per centodi centrodestrra afferma di essere fiducioso. Viene sfatato il pregiudizio cavalcato dagli oppositori delche il centrodrestra nella base e negli eletti sia euroscettico, anti euro e amenità varie. Il ...