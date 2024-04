Il GF continua! Anita lancia una frecciata a Simona ma fa una gaffe

(Di sabato 6 aprile 2024) NuovadiOlivieri aTagli sui social. Ma l'ex gieffina commette unache non è di certo sfuggita! L'articolo proviene da Novella 2000.

Perché tra Conte e Schlein è finita a stracci: la lite Pd-M5S e l’inchiesta di Bari, punto per punto - «Sleale». «Sleale a chi Attenta a come parli». Tra Elly Schlein e Giuseppe Conte è finita a stracci. I dubbi, da questo punto di vista, sono due. Il primo: è finita davvero O lo scontro innescato da ...corriere

Nuova frecciata di Anita Olivieri a Simona Tagli sui social. Ma l’ex gieffina commette una gaffe che non è di certo sfuggita! - Uscita dalla Casa del Grande Fratello, così come Perla Vatiero e altri concorrenti, anche Anita Olivieri è molto attiva sui social. Dopo la mini reunion con alcuni ex compagni d’avventura (incontri ...novella2000

Corruzione elettorale, pm: ex assessora Maurodinoia coinvolta anche ad elezioni comunali di Bari del 2019 - BARI - Un decreto di perquisizione notificato recentemente all'ex assessora ai Trasporti della Regione Puglia, Anita Maurodinoia, ha sollevato gravi accuse riguardanti presunte associazioni per delinq ...giornaledipuglia