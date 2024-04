Il futuro dell’Africa si chiama formazione La visita di Mattarella in Ghana

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 6 aprile 2024)professionale, nuove opportunità di partnership e fil rouge ideale con il Piano Mattei. L’ultima tappa del viaggio ine Costa d’Avorio del Presidente della Repubblica Sergiosi concentra su lavoro, alla voce educazione etecnica. L’obiettivo è costruire occasioni di interscambio lavorativo con l’Italia e rafforzare così i rapporti tra i due Paesi, nella consapevolezza che, come spiegato dal Capo dello Stato, il piano è “per una collaborazione secondo le indicazioni e le esigenze definite dai paesi del continente, per una collaborazione sul piano paritario a tutela delle risorse locali”.Perché laè un elemento su cui accelerare l’investimento? Intanto perché di talune figure professionali vi è molta richiesta, in secondo ...