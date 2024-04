Il fattore Bolpin Aquila | vincere aiuta Non facciamo calcoli»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024)e la Fortitudo vittoriosa nelle ultime giornate a Latina e in casa con l’Urania Milano non vuole fermarsi. Tra coloro che da inizio anno stanno portando la barca Fortitudo nel porto dei playoff, e per di più a un eccellente secondo posto nel girone Rosso, c’è Riccardo. Alloracome va? "Bene stiamo lavorando nella maniera giusta in vista di Agrigento (domani alle 18 la sfida in terra siciliana) ma in generale in vista della fine della stagione regolare e dei playoff". Come procede il recupero di Aradori? "L’eventuale utilizzo di Pietro, credo che verrà deciso nelle prossime ore, in ogni caso fisicamente sta bene, non ha perso tonicità e la sua condizione è sicuramente buona. Vedremo". E l’inserimento di Giuri? "Marco è un elemento di grande ...