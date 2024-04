Il derby va alla Roma | Mancini manda ko la Lazio

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 6 aprile 2024) I giallorossi restano in piena corsa per un posto in Championsè giallorossa. Ildella Capitale vasquadra di Daniele De Rossi:battuta 1-0, decisivo un gol di Gianlucanel finale del primo tempo. La squadra giallorossa si rende protagonista di una partenza abbas