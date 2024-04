Il derby va alla Roma | Mancini manda ko la Lazio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 6 aprile 2024)(ITALPRESS) –è giallorossa. Ildella Capitale vasquadra di Daniele De Rossi:battuta 1-0, decisivo un gol di Gianlucanel finale del primo tempo. La squadra giallorossa si rende protagonista di una partenza abbastanza aggressiva, andando subitoconclusione ddistanza con Paredes. La replica degli ospiti non si fa attendere: al 7? Isaksen imbuca per Immobile che prova a chiudere sul primo palo, ma non inquadra la porta. Tre minuti più tardi Llorente ha un’occasione sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Casale che rischiando l’autogol riesce a sventare la minaccia. Intornomezz’ora laalza il ritmo e costruisce delle importanti occasioni prima con Pellegrini e ...