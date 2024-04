Il derby è della Roma De Rossi fa un favore al Napoli in chiave Europa League

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 aprile 2024) IlCapitale va alla. Tra Dee Tudor la spunta il primo grazie a un gol di Mancini. Calcio d’angolo al 41’, Dybala batte in mezzo e pesca la testa del difensore giallorosso. Tanto basta ai gialloper tornare alla vittoria nel. A questa soddisfazione si aggiunge anche la posizione in classifica. Deconsolida anche il quinto posto e stacca di cinque punti l’Atalanta che domani gioca a Cagliari. Ladi Deritorna alla vittoria nelCome ognicapitale che si rispetti, più confusione che calcio. Poche emozioni. El Shaarawy stampa la palla sul pallo e metà secondo tempo. Per la Lazio è Kamada a far urlare la Curva Nord ma solo ...