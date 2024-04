Il derby d’Italia all’Olimpia | Milano si giocherà l’accesso al play-in all’ultima giornata

(Di sabato 6 aprile 2024) L’onda d’urto dell’Olimpiasi abbatte sulla Virtus Bologna, i milanesi vincono nettamente 90-75 la sfida di Eurolega, anche se il cammino è sempre più ripido ad una soladalla fine (l’Efes rimane una vittoria avanti, l’EA7 ha lo scontro diretto a favore, ma è sempre la bestia nera delle recenti eliminazioni). I biancorossi sono davvero solidi e mettono a nudo in modo evidente le lacune di una Virtus in rottura prolungata (6 ko consecutivi).ringrazia Mirotic che fa un’altra gara da campione con 18 punti e 11 rimbalzi, mentre capitan Melli (13 punti) e Tonut (15) regalano sprazzi pregevoli. La partenza è firmata Melli che con un paio di triple tiene avanti l’EA7 10-9 al 5’, poi arriva un altro 10-0 di break escappa via 20-9. Quindi è il turno della Virtus di entrare nel match, con ...

