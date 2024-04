Il crollo nel cantiere | riflettori accesi sui materiali E’ l’ora dei testimoni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) Firenze, 6 aprile 2024 – Dirigenti e tecnici della Rdb Italprefabbricati sono stati ascoltati ieri dai pm Francesco Sottosanti e Alessandra Falcone, titolari dell’inchiesta sulla strage di via Mariti del 16 febbraio scorso, dove cinque operai hanno perso la vita dopo ildella maxi trave.quindi sul colosso con tre sedi sparse da nord a sud del Paese che ha prodotto i prefabbricati di cui si compone lo “scheletro“ del supermercato Esselunga in costruzione nel quartiere di Ponte di Mezzo. Convocato in procura come persona informata sui fatti, e ascoltato per alcune ore, anche l’amministratore delegato della società, Alfonso D’Eugenio. Alfonso D’Eugenio, ad della Rdb Italprefabbricati, ieri convocato in procura Con lui erano presenti anche un tecnico della stessa azienda che si occupa della fase ...