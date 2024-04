Il cielo è giallo… De Rossi sopra Roma | colpi ‘Mancini’ sulla Lazio di Tudor | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 6 aprile 2024) Tensioni, ritmi alti e indicazioni di. Si è concluso il derby travalevole per la 31ª giornata del campionato di Serie A. La cura Daniele Decontinua a regalare grandi soddisfazioni e la situazione diè sempre più interessante. La stagione della, invece, non decolla e per Igorsi tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo il ko in Coppa Italia. Tensione prima del match con scontri tra tifosi, poi lo spettacolo sugli spalti con le coreografie mozzafiato. Lasi schiera con il tridente formato da El Shaarawy, Lukaku e Dybala, gli ospiti rispondono con Isaksen, Kamada e Immobile. Il fattore DeLa qualità di Daniele Denon è un mistero: l’ex ...