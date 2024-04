Il castello sotto i ferri Chiude i cancelli il ‘forte’ dei Malaspina per allestire i cantieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) Massa, 6 aprile 2024 – Pronti ad aprire idi restauro e riqualificazione deldi Massa, sia quelli del Comune finanziati tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza per circa 800mila euro, sia quelli della Soprintendenza, che metterà sul piatto un altro mezzo milione. Investimenti dunque da 1,3 milioni di euro in tutto che richiederanno una chiusura certa dello storico maniero almeno nelle giornate di oggi e domani, così da consentire lo svolgimento in completa sicurezza dei lavori propedeutici all’allestimento del cantiere per i lavori Pnrr di riqualificazione, ma ora bisogna valutare anche i futuri sviluppi perché mezzi e operai al lavoro avranno bisogno di spazi per garantire la sicurezza di tutti e mal si conciliano con la presenza di pubblico o eventi. Per quanto riguarda gli interventi ...