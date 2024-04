Il caso La Russa junior Droga dello stupro | i test lasciano dubbi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) La consulenza conferma la presenza di tracce del principio attivo del Ghb nei capelli della ragazza, con una "concentrazione fisiologica della molecola". Non è possibile, quindi, "esprimersi in riferimento a una singola somministrazione di Ghb in quanto tale evenienza non avrebbe prodotto un’apprezzabile variazione delle concentrazioni rilevate". Non ci sono elementi per confermare l’assunzione o la somministrazione della cosiddetta "" neldella 22enne che, con la sua denuncia per presunti abusi nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023, ha fatto scattare l’inchiesta per violenza sessuale a carico di Leonardo Apache La, figlio del presidente del Senato, e dell’amico dj Tommaso Gilardoni. È quanto emerge dalle conclusioni della consulenza disposta dalla procura di Milano ...