Ikea ha lanciato una nuova linea di borse e articoli per la casa ricavati dalle uniforme riciclate

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 aprile 2024)ha trovato un nuovo modo di riciclare e di fare bene all’ambiente. Ha realizzato unaper lae di, ricavate dal tessuto di fibre provenienti da uniformie la sostenibilità: arriva ladiper laprovenientiCon l’introduzione di nuovi modelli di uniformi per i dipendenti negli ultimi due anni,ha iniziato ad accumulare centinaia di pallet di castoff con un design obsoleto. Avrebbe avuto senso buttare le uniformi in discarica? No, per questo il gigante della vendita al dettaglio ha ...