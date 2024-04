Iezzo su Meret | “Portiere forte | ecco perché a Napoli è criticato”

(Di sabato 6 aprile 2024) Gennaroha parlato deldelAlexai microfoni di “1 Football Club”, programma in onda su “1 Station Radio”. Gennaro, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Iezzo: “Meret è un portiere forte! A Napoli viene criticato anche per partito preso” - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere, tra le altre, di Napoli e Cagliari.tuttonapoli

Iezzo: “Manca l’attaccamento che si è visto nelle scorse annate. Vi dico la mia su Meret e Caprile” - Gennaro Iezzo è stato intervistato a 1 Football Club, programma radiofonico su 1 Station Radio. L’ex portiere del Napoli si è soffermato in particolare su Meret e Caprile, ammonendo quanti criticano l ...mondonapoli

ON AIR - Iezzo: "Napoli merita campionati importanti e giocatori attaccati alla maglia" - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere, tra le altre, di Napoli e Cagliari. Sono passati tanti anni ma l’affetto dei tifosi del ...napolimagazine