Ieri in Campania | ex finanziere scomparso otto giorni fa | ritrovato senza vita a Scampia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 6 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, venerdì 5 aprile 2024. Avellino – Dopo una gestazione lunga più di un anno e, soprattutto, dopo gli ultimi due mesi travagliati per il mancato accordo dei partiti del centrosinistra sulla candidatura a sindaco di Antonio Gengaro, alla fine sarà proprio lui a guidare la coalizione in vista delle imminenti amministrative in città. (LEGGI QUI) Benevento – Gesesa comunica di avere ricevuto alle ore 20:42 di venerdì sera comunicazione da parte della Regionedi completamento dei lavori e, pertanto, ha immediatamente avviato alle ore 20:46 le manovre di riapertura delle condotte interessate dall’interruzione idrica. (LEGGI QUI) Caserta – Un 43enne di origine nordafricana è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Caserta per violenza sessuale ai danni di una ...