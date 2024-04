I tifosi della Juventus non si arrendono a -20 | esposto ‘contro’ l’Inter

(Di sabato 6 aprile 2024) In casaciclicamente si fanno azioni basate più o meno sul nulla riguardanti, anziché preoccuparsiloro situazione. Stavolta non è Calciopoli, ma unfondazione Jdentità Bianconera che va contro l’iscrizione al campionato. A -20 FA FREDDO – Ladue mesi fa perdeva 1-0 su autogol controe iniziava il suo crollo in classifica. Che ora vede un eloquente e indiscutibile -20. Nonostante questo distacco non sia contestabile, c’è chi lo vuole mettere in discussione: la fondazione Jdentità Bianconera, con undove addirittura si contesta l’iscrizione delalla Serie A in corso. Iscrizione che, come ovvio ed è pure eccessivo doverlo sottolineare, la FIGC aveva autorizzato l’anno ...

Un gruppo di tifosi della Roma ha inaugurato, in vista del derby, un coro antisemita per i tifosi della Lazio sulle note del brano sanremese di Annalisa “Sinceramente”: «Sei della Lazio, Lazio, ... (ilnapolista)

Salernitana, Manolas: "Ci gira tutto a sfavore. Fischi I tifosi hanno ragione" - Il difensore greco della squadra granata, ex anche del Napoli ... Cerco di aiutare e fare del mio meglio per la squadra e per i tifosi che ci sostengono sempre anche se siamo ultimi. È giusto prendere ...areanapoli

Molotov incendiarie contro la sinagoga di Oldenburg in Germania: caccia ai responsabili del gesto antisemita - Ordigni incendiari, probabilmente delle molotov, sono state lanciate contro la porta della sinagoga di Oldenburg, nel nord della Germania, nella giornata di venerdì 5 aprile. Caccia ai responsabili ...notizie.virgilio

Candreva a Dazn: “Punto che non vale nulla, chiediamo scusa ai tifosi” - StampaAmareggiato ai microfoni di Dazn il capitano della Salernitana Candreva: “E’ un punto che non vale niente, lascia il rammarico per una stagione in cui potevamo far di più. Non siamo stati all’al ...salernonotizie