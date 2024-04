I sommozzatori recuperano il corpo di una vittima di Baltimora - (ANSA) - NEW YORK, 05 APR - I sommozzatori hanno recuperato il corpo di una delle vittime del crollo ponte Francis Scott Key Bridge, portando così a tre i corpi recuperati su un totale di sei vittime.lagazzettadelmezzogiorno

Donna in Arno tra Empoli e Sovigliana, recuperata in serata - Una donna di 38 anni è stata recuperata dopo essere finita in Arno tra Sovigliana ed Empoli. Alle 19.25 i vigili del fuoco di Empoli sono intervenuti in ...gonews

Ponte crollato a Baltimora, l'azienda edile: «Probabilmente morti i sei operai dispersi». Sospese le ricerche dei sommozzatori - Ponte Baltimora, la diretta - A Baltimora un ponte è stato colpito da «una grande imbarcazione» ed è crollato nel fiume Patapsco. Lo ha confermato alla Bbc il ...leggo